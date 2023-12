Brad Pitt: Nur noch Tochter Shiloh kann ihm nun helfen

Dass diese Aussagen aus dem Jahr 2020 wieder hochgespült wurden, hätte Brad in seiner Situation "nicht gerade weitergeholfen", berichtet ein Freund des Hollywood-Stars jetzt im US-Magazin "Heat". "Gerade zu den Feiertagen, wo er ohnehin kaum Gelegenheit bekommt, seine Kinder zu sehen." Und auch Tochter Zahara (18) ging jetzt auf Distanz, strich offiziell den "Pitt" aus ihrem Nachnamen Jolie-Pitt.

Ein Schritt, der Brad zwar "nicht wirklich überrascht" hätte, wie der Insider weiter berichtet, aber: "Es hat ihn dennoch tief getroffen." Wie es mit Brads 15-jährigen Zwillingen Knox und Vivienne läuft, ist unklar. Vermutlich bekommt er sie kaum zu Gesicht … Nur zu einem seiner Kinder hat Brad noch immer ein gutes Verhältnis: Tochter Shiloh! Er und seine Erstgeborene sind "noch immer sehr eng und sprechen regelmäßig miteinander", so Brads Kumpel. "Deshalb hat Brad sich jetzt an Shiloh gewandt und sie um Hilfe gebeten." Und weiter: "Brad wünscht sich sehnlichst, die Dinge zu klären. Er wollte Shiloh niemals mit reinziehen, aber an diesem Punkt hat er das Gefühl, dass Angelina ihm keine Wahl lässt." Ob die 17-jährige Shiloh wirklich zwischen den Geschwistern und ihrem Vater vermitteln kann? Man wird sehen …

