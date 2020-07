Brad Pitt und Angelina Jolie: Riesen Streit um Shilohs Geschlechtsumwandlung

Siloh Jolie-Pitt wurde zwar als Mädchen geboren, doch schnell war klar: In ihrem Körper steckt eigentlich ein Junge. Mit Cargo-Pants statt Kleidchen, Kurzhaarschnitt und dem selbst gewählten Namen „John“ unterstreicht die Tochter von Brad (56) und Angelina (45) schon lange ihre sexuelle Identität. Und ihre prominenten Eltern unterstützen sie liebevoll.

Doch jetzt wird die Sache langsam ernst: Shiloh ist mittlerweile 14 – und müsste im Fall einer geplanten Geschlechtsumwandlung mit einer Hormon-Therapie beginnen! Ein Wendepunkt, der Brad zweifeln lässt: „Er hat nichts dagegen, dass seine Tochter Transgender ist, doch er befürchtet, dass seine Ex Angelina sie dazu drängt“, erklärt ein Freund des Schauspielers im US-Magazin „Woman’s Day“ das Dilemma.

Brad Pitt hat Zweifel an der Geschlechtsumwandlung

Klingt gar nicht so weit hergeholt: Immerhin hat Brads Ex lange Zeit einen betont unkonventionellen Lifestyle zelebriert, trug in der Vergangenheit Fläschchen mit dem Blut ihrer Lover am Körper, kokettierte mit einem Sado-Maso-Image und knutschte provokant mit ihrem Bruder James Haven (47) auf dem roten Teppich.