Brad Pitt und Gwyneth Paltrow: Liebes-Hammer 25 Jahre nach ihrer Trennung

Denn nachdem Brad genug von seinen Hemden für rund 2300 Euro pro Stück geschwärmt hatte, wurde es zwischen den beiden Stars plötzlich noch viel kuscheliger, als die zarteste Ziegenschur wolle es je sein könnte…

Zur Erinnerung: In den 90er-Jahren waren Brad Pitt und Gwyneth Paltrow drei Jahre lang ein Paar und sogar verlobt! Im Gespräch erinnerte Brad sich nun, dass es ja Gwyneths verstorbener Vater Bruce Paltrow gewesen sei, der ihm die edle Wolle überhaupt erst nahegebracht hatte: „Er hat mir alles über Kaschmir beigebracht – und was eine Flasche guter Wein bedeutet. Das schätze ich sehr“, berichtet Brad – bevor er regelrecht ins Schwärmen gerät: „Ihr wart so intelligent! Und ihr wart so, so witzig zusammen!“