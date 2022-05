WTF! Diese Stars waren mal zusammen? Die verrücktesten Promi-Paare ever

Brigitte Nielsen und Flavor Flav

Wer hätte das gedacht! Brigitte Nielsen und Flavor Flav waren einmal ein Paar. Doch was zunächst nach einer höchst ungewöhnlichen Love-Story klingt, entpuppt sich schnell als skurrile Kennenlern-Geschichte. Denn das ungewöhnliche Pärchen lernte sich in der MTV-Show "Flavor of Love" kennen, bei der der Rapper seine Herzensdame finden wollte. Brigitte Nielsen war Mitstreiterin in der Show und setzte sich gegen eine Vielzahl an Konkurrentinnen durch. Die Beziehung der beiden Turteltauben hielt von 2004 bis 2005 und wurde durch die Reality-Show "Strange Love" begleitet.

Doch schlussendlich scheiterte die Liebe daran, dass Nielsen nicht so 100% mit dem Herzen bei ihrem Rapper war. Denn: Das dänische Model hatte Gefühle für einen anderen Mann. Grund genug für Nielsen die Beziehung zu Flavor Flav zu beenden und in die Arme ihres italienischen Lovers Mattia Dessi zu flüchten. Eine Beziehung, die der Schauspielerin alles gibt, was sie sich immer gewünscht hat.

Für das Model ein wahres Happy End!