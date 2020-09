Bradley Cooper & Irina Shayk: Liebes-Comeback? Kuschel-Fotos aufgetaucht!

Sind Bradley und Irina wieder zusammen?

Immer wieder werden Gerüchte laut, dass Lady Gaga für die Trennung von Irina und Bradley verantwortlich ist. Den beiden wurde mehrfach eine Affäre nachgesagt. Die Tuscheleien sollen ein Grund dafür gewesen sein, dass die Beziehung von Bradley und seiner Irina letztendlich zerbrochen ist. In einem Interview gab das Model vor einigen Wochen zu, sehr unter der Trennung gelitten zu haben.

"Es heißt, dass sie und Bradley wieder zusammen sind", berichtet ein Insider kurze Zeit später gegenüber "OK". "Sie verstehen sich besser als je zuvor und fühlen sich sehr verbunden. Sie hatten in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, es noch einmal zu versuchen. Wie es aussieht, ist es jetzt so weit."

In letzter Zeit wurde Irina allerdings öfter mit Heidi Klums Ex Vito Schnabel gesichtet. Zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus hat sie sich in letzter Zeit jedoch nicht geäußert...

