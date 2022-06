Brett Tuggle: Der Musiker ist tot!

Fleetwood Mac gehört zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Sie landeten schon unzählige Hits wie "Dreams" und "Go Your Own Way". Das Album "Rumours" gehört zu den meistverkauften Alben der Musikgeschichte. Brett Tuggle war zwar kein offizielles Bandmitglied, ging jedoch jahrelang als Keyboarder mit der Band auf Tour. Außerdem arbeitete der Musiker im Laufe seiner Karriere mit Größen wie Rick Springfield und David Lee Roth zusammen. Doch jetzt müssen die Fans leider Abschied nehmen...