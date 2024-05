"Bridgerton" Staffel 3: Baby-News & Geheimisse? So spannend wird es in Part 2

Wer dachte, in Part 1 von Staffel 3 hätte es schon viel Drama gegeben, hat die Rechnung ohne "Bridgerton"-Produzentin Jess Brownell gemacht. Sie gab nun gegenüber "The Hollywood Reporter" zu, dass Teil 1 "eine reine Liebeskomödie" gewesen sei, aber Teil 2 "eine völlig andere Welt" werde. Sie wird noch genauer und verkündet: "Was noch immer über dem Paar schwebt, ist Penelopes Whistledown-Geheimnis und die Tatsache, dass Eloise keine Ahnung hat, dass die beiden etwas füreinander empfinden. Die Spannung wird also in der zweiten Hälfte deutlich zunehmen."

Auch Colins neue Leidenschaft fürs Schreiben soll in Part 2 eine Rolle spielen, wie die Produzentin weiter durchsickern ließ: "Ich denke, in der zweiten Hälfte wird auch die Tatsache eine Rolle spielen, dass Colin sich in gewisser Weise auch als Schriftsteller sieht. Er und Penelope schreiben sich seit ein paar Jahren jedes Mal Briefe, wenn er verreist. Und im letzten Sommer, als er verreist war, hat Penelope nicht auf seine Briefe geantwortet. Ich denke, das ist der Grund, warum Colin in dieser Zeit ein Reisetagebuch geschrieben hat, und das ist ein Thema, das wir in der zweiten Hälfte wieder aufgreifen werden. Und natürlich gibt es einen impliziten Konflikt, denn Colin kämpft wirklich darum, sich als Schriftsteller zu etablieren. Er ahnt nicht, dass seine Frau eine unglaublich produktive und talentierte Schriftstellerin ist. Das ist also etwas, mit dem er sich vielleicht auseinandersetzen muss."

Auch die einstigen besten Freundinnen Penelope und Eloise werden in Part 2 noch einmal weiter aneinandergeraten: "In der zweiten Hälfte, sind die beiden viel mehr noch auf Kollisionskurs wegen der Situation mit Colin und Penelope. An diesem Punkt werden die Dinge also ein bisschen direkter", verrät Jess Brownell.

Zudem sollen in Part 2 auch Anthony und Kate zurückkommen und sogar noch wichtiger werden: "In der zweiten Hälfte sind sie wieder dabei und spielen eine Schlüsselrolle in der Geschichte. Die Leute werden also viel Spaß haben, das zu sehen".