"Bridgerton"-Star Nicola Coughlan: "Ich bin die neue Hoffnung für Mauerblümchen!"

Und darum geht es in den neuen Folgen: Nach zwei Staffeln sehnsuchtsvollen Schmachtens darf die schüchterne Penelope Featherington in Staffel drei endlich aus der Friendzone heraustreten und ihren Gefühlen für Colin Bridgerton (Luke Newton, 31) freien Lauf lassen. Nicola sagt: "Diese Staffel ist allen vermeintlichen Mauerblümchen gewidmet. Sie ist für Menschen, die sich nicht gesehen fühlen oder denen es an Selbstvertrauen mangelt. Die denken, dass sie keine Liebe verdienen. Ich glaube, mit dieser neuen Staffel werden die Zuschauer verstehen: In 'Bridgerton' geht es nicht nur um romantische Liebe – es geht um Selbstliebe."