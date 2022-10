Gilmore Girls: So sehen die Stars der Serie heute aus!

Gilmore Girls: Liza Weil als Paris Geller

Inzwischen ist aus dem Serien-Star eine 45 Jahre alt Schauspielgröße in Hollywoods geworden. Sie konnte sich dank ihres Charakters bei "Gilmore Girls" andere hochkarätige Rollen in Serien, wie "The Marvelous Mrs. Maisel" oder "How to Get Away with Murder", sichern. Mal ganz davon abgesehen, dass Liza Weil sich ihre jugendliche Schönheit erhalten konnte, wird man sicherlich noch viel von der Paris Geller Darstellerin hören...