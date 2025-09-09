Schließlich wurde ihr Ex-Gatte Zeuge ihrer dunkelsten Phasen im Leben, erlebte jeden Absturz, jeden Nervenzusammenbruch hautnah mit. Doch die Mutter seiner Kinder in Schutz zu nehmen, fällt Federline garantiert nicht ein. Im Gegenteil: In den vergangenen Jahren verbündete er sich mit Britneys übergriffigem Vater und äußerte sich immer wieder abschätzig über ihre Mutterqualitäten. Jetzt könnte er für Nachschlag sorgen, denn auch Alkohol- und Drogeneskapaden wurden Brit immer wieder nachgesagt. Klar ist: Je heftiger die Enthüllungen, desto besser wird sich Federlines Buch verkaufen. Auf Britney rollt die nächste Skandalwelle zu. Völlig unvorbereitet, wie es aus ihrem Umfeld heißt: “Britney hat mit allem gerechnet, aber nicht damit.”