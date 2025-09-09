Britney Spears: Angst vor dem Ex! Jetzt verrät er ALLES
Britneys Ex-Mann Kevin Federline bringt seine Autobiografie heraus. Darin will er auch brisante Details über die Sängerin ausplaudern …
Muss Britney Spears sich etwa Sorgen machen?
© IMAGO / E-PRESS PHOTO.com
Das hat ihr gerade noch gefehlt: Britney Spears (43) hat sich kaum von dem Kampf gegen die Vormundschaft durch ihren Vater erholt, da macht ihr der nächste Kerl das Leben schwer. Brits Ex-Gatte Kevin Federline (47) wird im Oktober seine Memoiren herausbringen. Und darin geht es – wenig überraschend – vor allem um seine Zeit mit Britney!
Britneys Ex packt aus
Von 2004 bis 2007 war der frühere Background-Tänzer mit der Sängerin verheiratet, hat mit ihr zwei Söhne. “Dieses Buch ist extrem intim und transparent”, kündigt K-Fed an. Und weiter: “Ich habe meine größten Träume erreicht, mit herzzerreißendem Liebeskummer gekämpft und ständigen Spott ertragen – und das alles, während ich der Vater wurde, den meine Kinder brauchten.” Dann verspricht er seinen Lesern vollmundig: “Wenn ihr jemals Fragen hattet, werdet ihr hier die Antworten finden.” Krasse Ansage! Kein Wunder, dass Britney nachts nicht mehr ruhig schlafen kann …
Schließlich wurde ihr Ex-Gatte Zeuge ihrer dunkelsten Phasen im Leben, erlebte jeden Absturz, jeden Nervenzusammenbruch hautnah mit. Doch die Mutter seiner Kinder in Schutz zu nehmen, fällt Federline garantiert nicht ein. Im Gegenteil: In den vergangenen Jahren verbündete er sich mit Britneys übergriffigem Vater und äußerte sich immer wieder abschätzig über ihre Mutterqualitäten. Jetzt könnte er für Nachschlag sorgen, denn auch Alkohol- und Drogeneskapaden wurden Brit immer wieder nachgesagt. Klar ist: Je heftiger die Enthüllungen, desto besser wird sich Federlines Buch verkaufen. Auf Britney rollt die nächste Skandalwelle zu. Völlig unvorbereitet, wie es aus ihrem Umfeld heißt: “Britney hat mit allem gerechnet, aber nicht damit.”
