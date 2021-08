Britney Spears: Vormundschafts-Knaller! Papa Jamie tritt zurück

Papa Jamie tritt zurück

Am Donnerstag hat Jamie laut "New York Post" zugestimmt, als Vormund zurückzutreten. Ein großer Tag für Britney! "Obwohl Mr. Spears das Ziel ungerechtfertigter Angriffe ist, glaubt er nicht, dass ein öffentlicher Streit mit seiner Tochter um seinen weiteren Dienst als Vormund in ihrem besten Interesse wäre", heißt es in der Gerichtsakte. "Mr. Spears beabsichtigt mit dem Gericht und dem Anwalt seiner Tochter zusammenzuarbeiten, um einen geordneten Übergang zu einem neuen Vormund vorzubereiten."

Auch Britneys neuer Anwalt kann sein Glück kaum fassen. "Wir freuen uns, dass Mr. Spears und sein Anwalt heute eingesehen haben, dass er entlassen werden muss“, erklärt Mathew Rosengart, "Dies ist ein großer Sieg für Britney Spears und ein weiterer Schritt in Richtung Gerechtigkeit."