Britney Spears: Der Streit eskaliert! Kevin Federline veröffentlicht private Videos

Alles begann mit einem Interview, in dem Kevin Federline erklärte, dass Britney Spears kein gutes Verhältnis zu ihren beiden Söhnen Jaden James und Sean Preston habe. "Die Jungs haben entschieden, sie derzeit nicht zu sehen. Es ist ein paar Monate her, seit sie sie gesehen haben. […] Sie haben die Entscheidung getroffen, nicht zu ihrer Hochzeit zu gehen", so der 44-Jährige.

Das machte die Sängerin unglaublich wütend. Sie griff ihren Ex an! "Es macht mich traurig zu hören, dass mein Ex-Mann beschlossen hat, die Beziehung zwischen mir und meinen Kindern zu diskutieren. Wie wir alle wissen, ist es für niemanden einfach, Jungs im Teenageralter zu erziehen. Ich habe ihnen alles gegeben... Es gibt nur ein Wort dafür: Schmerzhaft", postete sie kurz darauf bei Instagram. Auch ihr Ehemann Sam Asghari wies Kevin in die Schranken.

Doch der legt jetzt nach....