Britney Spears: Erste Worte nach Fehlgeburt

Britney Spears macht aktuell wohl das Schlimmste durch, was eine Mutter durchmachen kann. Vor wenigen Tagen machte die Pop-Prinzessin öffentlich, dass sie ihr ungeborenes Baby während der Schwangerschaft verloren hat. Die 40-Jährige und ihr Verlobter Sam Asghari sind in tiefster Trauer um den Verlust. Jetzt meldet sich Britney noch einmal bei ihren Fans und erklärt, was ihr jetzt Kraft gibt.