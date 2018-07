Reddit this

Britney Spears: So hat ihr Freund Sam Asghari 45 Kilo in sechs Monaten verloren!

hat sich einen echten Leckerbissen geangelt. Seit einigen Monaten ist die Sängerin mit Sam Asghari zusammen: Muskulös, gutaussehend und mega sportlich! Doch so sah Sam nicht immer aus. Er hat vor einigen Jahren noch satte 45 Kilo mehr gewogen!

Britney Spears: Mega schlank

Sam Asghari hat 45 Kilo in sechs Monaten abgenommen

Als Teenie hat Sam Asghari tatsächlich satte 131 Kilo bei einer Größe von 1,88 Metern gewogen. Schuld war vor allem Fast Food. Doch vor fünf Jahren machte es plötzlich Klick! Sam fühkte sich einfach nicht mehr wohl in seiner Haut und wollte endlich etwas ändern.

Der Freund von Britney Spears stellte seine Ernährung vollkommen um! Statt Burger & Co. gab es jetzt Huhn, Truthahn, Eier, Fisch, Brokkoli, grüne Bohnen oder Spargel und auch gesunde Kohlenhydrate wie Getreideprodukte, Kartoffeln und Hülsenfrüchte. "Ich habe nicht mehr zum Vergnügen gegessen. Mein Essen stand von da an für Ernährung und Überleben", so der 24-Jährige im Interview mit "Men's Health".

Traumbody dank gesunder Ernährung und viel Sport!

Doch ohne Bewegung ging es auch nicht. Sam ging auch fast täglich ins Fitnessstudio um Kalorien zu verbrennen. Sechs Monate später war er kaum wiederzuerkennen. Die harte Arbeit hat sich definitiv gelohnt...