Britney Spears: Kein Geld mehr für ihre Mutter Lynne!

Die ehemalige Vorschullehrerin würde auf einem gewaltigen Schuldenberg sitzen, heißt es. Um an Bares zu kommen, versucht Lynne mittlerweile den einstigen Familienwohnsitz zu Geld zu machen: Britney hatte das prächtige Anwesen in Louisiana 2001 auf dem Höhepunkt ihrer Karriere für ihre Familie erworben. Bis heute wohnt Mutter Lynne in dem Haus. Sollte sie es verlieren, dürfte es ihr bald so ergehen wie Britneys Vater Jamie (71), der mittlerweile in einem Wohnwagenpark haust ...

Bereits 2021 wollte Lynne Spears, dass ihre Tochter für sie Anwaltskosten in Höhe von 660.000 Dollar übernimmt, die im Laufe der 13-jährigen Vormundschaft entstanden seien. Diese Forderung schmetterte Britneys Anwalt ab und stellte klar, dass seine Mandantin ohnehin seit Jahren der "Ernährer" ihrer Familie gewesen sei.