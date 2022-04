Britney Spears: Mieser Verrat! Ihr wurde schon wieder das Herz gebrochen

Heftiger Schlag für Britney

Stattdessen feiert Paris lieber weiter, und das auch noch ausgerechnet mit Britneys Erzfeindin Christina Aguilera! Gerade besuchten die beiden im Doppelpack eine Fashion-Gala in L. A., gingen danach zusammen im "TAO"-Restaurant in Hollywood essen und ließen es anschließend bis in die Puppen in einem Nachtclub krachen … Schnappschüsse der feuchtfröhlichen Sause postete X-Tina bei Instagram, versehen mit dem Hinweis: "Wir haben immer so viel Spaß!" Das dürfte auch Britney mitbekommen haben … Fies!

Aber nun ja, von X-Tina war wohl nichts anderes zu erwarten. Von Paris aber schon! Weshalb geht sie ausgerechnet jetzt auf Abstand zu Brit? Es hat einen durchaus verständlichen Grund: Schließlich betont Paris seit Jahren, dass sie selbst unbedingt Mutter werden möchte, unterzog sich sogar schon einer künstlichen Befruchtung. Ohne Erfolg … Nachvollziehbar, dass man in dieser Situation lieber nicht über das neue Mama-Glück einer anderen plaudern mag! Allerdings sollten Freundinnen doch zusammenhalten. Durch dünn – und dick!

Die Höhen und Tiefen von Britney Spears: