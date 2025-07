Brooke Hogan: Trauer ohne Versöhnung? Klare Worte zum Tod ihres Vaters Hulk

Wie TMZ berichtet, erfuhr Brooke am Donnerstagmorgen vom Tod ihres Vaters. Jedoch nicht direkt, sondern über eine Nachricht ihres Bruders Nick, die an ihren Ehemann ging. Dieser Moment veränderte vieles. Das letzte Gespräch zwischen Brooke und Hulk Hogan fand etwa zwei Wochen vor dessen Hochzeit mit Sky Daily im September 2023 statt. In diesem Telefonat sprach Brooke offen über ihre Sorgen, betonte ihre Liebe und machte deutlich, dass sie sich Gedanken um seine Gesundheit machte. Sie bat ihn, mehr auf sich zu achten und das Leben ruhiger anzugehen. Hulk Hogan zeigte jedoch wenig Bereitschaft, darauf einzugehen. Danach brach der Kontakt ab.