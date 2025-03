Bruce Darnell: Blutiger Unfall! Er hätte fast seinen Finger verloren

Der Ex-"Germany's Next Topmodel"-Juror fügte sich mit einem Pürierstab eine tiefe Schnittwunde am Zeigefinger zu. Die Verletzung blutete offenbar so stark, dass eine medizinische Behandlung notwendig wurde. Die Produktion reagierte sofort und alarmierte die Rettungskräfte. Kurz darauf wurde der 67-Jährige ins Krankenhaus gebracht, wo die Wunde mit 13 Stichen genäht werden musste.