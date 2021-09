Bruce Darnell: Er packt über das Supertalent aus!

Glücklich war Bruce Darnell bei "Das Supertalent" nicht mehr - das hatte aber weniger mit der Show an sich zu tun, sondern mit seiner eigenen Persönlichkeit. Denn er konnte sein Lächeln selbst nicht mehr sehen. "Irgendwann konnte ich nicht mehr hinsehen. [...] Ich hatte gemerkt, dass die Zähne in meinem Unterkiefer recht eng und dicht beieinander stehen. Das ist vielleicht etwas, das anderen gar nicht so auffällt. Ich habe mich danach in eine Behandlung mit unsichtbaren Zahnschienen begeben, weil es für mich persönlich wichtig war", erzählt der ehemalige Juror. Zur Ruhe will er sich noch lange nicht setzen. Er ist bei einem Start-Up eingestiegen, welches sich auf transparente Zahnschienen spezialisiert hat. Und auch weiteren TV-Projekten scheint er nicht ganz abgeneigt zu sein. Vielleicht ist Bruce Darnell in Zukunft also wieder im Fernsehen zu sehen...

