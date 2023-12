Bülent Ceylan: Emotionale Beichte über seine Tochter!

Bülent Ceylan ist Familienvater. Seinen Nachwuchs hält der Comedian bisher jedoch immer aus der Öffentlichkeit heraus. Dass er mit seiner Ehefrau Radine Ceylan drei Kinder hat, ist aber allgemein bekannt. Doch der Entertainer hat auch noch eine andere Tochter aus erster Ehe. In der ARD-Sendung "Brisant" gibt er nun private Einblicke in sein Familienleben. Dass sein viertes Kind so weit weg wohne, mache dem Mannheimer oft zu schaffen, wie er in der ARD-Sendung erklärt:

"Ich habe tatsächlich vier Kinder. Und ein Kind, die größte, ist aus erster Ehe und die wohnt halt nicht in Deutschland, und das ist halt sehr weit weg. Aber wir haben ein tolles Verhältnis, wir lieben uns über alles. Und, wie gesagt, ich habe mit meiner Frau ausgemacht, meiner jetzigen Frau natürlich, habe ich ausgemacht, dass ich zwar nicht meine Kinder präsentiere in der Öffentlichkeit, aber sie zumindest mal erwähne, weil es sind auch witzige Geschichten dabei, so ist es nicht - aber das ist eine emotionale", schluckt der 47-Jährige.

Dem "Stadtspiegel" verriet Bülent Ceylan im August 2019, dass seine Familie "sein Rückzugsort" sei. Fotos von seiner Ehefrau Dina und seinen Kindern möchte der Komiker bis heute nicht in der Zeitung sehen: "Ich stehe in der Öffentlichkeit. Aber bei meiner Frau und meinen Kindern erwarte ich einfach den Respekt, ihre Privatsphäre zu akzeptieren."

Gegenüber "Gala" offenbart der Deutsch-Türke immerhin, dass er in der Ehe eher konservative Ansichten habe und die klassische Rollenaufteilung in seinem eigenen Haushalt bevorzuge: "Wenn Kinder kommen, bin ich der Meinung, eine Mutter sollte beim Kind zu Hause bleiben." Sein Zuhause nennt der Deutschtürke mittlerweile nicht mehr seinen Geburtsort Mannheim, sondern Heidelberg.