Bülent Ceylan: Zauberhafte News! Seine Familie freut sich so

Bülent Ceylan veröffentlicht am 6. Oktober den ersten Song "Ich liebe Menschen" aus seinem ersten Musikalbum, das im kommenden Frühjahr erscheinen wird. Der Comedian verrät im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, wie es zur Idee zu der Metal-Rock-Platte kam, was seine Familie zu seinem Projekt sagt und wie er Musik und Comedy vereinbaren will.

"Musik war schon immer einer großer Bestandteil in meinem Leben und ich habe bereits in meiner Jugend in einer Rockband gespielt. Beruflich habe ich mich dann aber eher auf Comedy konzentriert, aber auch bei meinem Live-Programm mache ich Musik. Dann kam 2019 'The Masked Singer' und ich habe mich dort bis ins Finale gesungen", verrät Bülent Ceylan gegenüber spot on news. Die TV-Show war sein persönlicher Aha-Moment: "Das hat mich auf jeden Fall beeinflusst, weil ich mir das so nicht zugetraut habe. Ich habe da einfach aus Spaß mitgemacht. Aber diese Show hat in mir sehr viel bewirkt. Durch das positive Feedback, das ich dafür bekommen habe, bin ich viel selbstbewusster geworden, was das Singen angeht, weil ich mir das niemals zugetraut hätte." Und nun will der Comedian endlich seinen Traum leben, wie er im Interview sagt: "Jetzt kann ich das leben, wovon ich als Jugendlicher geträumt habe, nämlich als Rocksänger auf die Bühne zu gehen."

Und was sagt seine Familie zu dem plötzlichen Karriere-Wechsel? Bülent verrät: "Meine Familie ist total stolz. Vor allem meine Schwestern haben immer zu mir gesagt: Bülent, wenn du singst, das geht ans Herz." Schöner geht es ja wohl kaum!