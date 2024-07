Bülent Ceylan: Peter Maffay erfüllt ihm seinen größten Wunsch

Welch eine Ehre! Auf dem Album "Ich Liebe Menschen" von Bülent Ceylan, das am 1. März 2024 herauskam, ist in der Trackliste auch der Song "Anders gleich (feat. Peter Maffay)" zu finden – ein Duett mit dem Kult-Musiker. Doch wie kam es zu dieser unverhofften Kooperation? Bülent Ceylan packte nun in der "NDR Talk Show" aus und ließ durchsickern, dass seine Teilnahme am 40. Jubiläum von "Tabaluga" den Stein ins Rollen gebracht hat: "Es gab eine Sendung zu 40 Jahre Tabaluga. Ich sollte da singen, da waren sonst nur Musiker, auch Peter Maffay", verrät er.

Da der Comedian ja noch relativ frisch im Musik-Business ist, scheinen ihn die anderen Star-Gäste, wie Beatrice Egli (36) oder Johannes Oerding (42), etwas eingeschüchtert zu haben. Umso schöner also, dass ihm dann der "Tabaluga"-Star schlechthin, Peter Maffay, einen großen Traum erfüllte. Stolz berichtet Bülent weiter: "Da fragt mich der Moderator: Was ist denn noch ein Traum von Dir? Und da habe ich gesagt, mein Traum wäre, wenn Peter Maffay für mein Album mit mir einen Song machen würde. Das war nicht abgesprochen. Und Peter hat noch in der Sendung gesagt: 'Mein Freund, wir machen das.' Das war für mich ein Ritterschlag. Die Chemie passt."

Dass Peter Maffay zu seinem Wort steht, ist mittlerweile klar. Mit ihrem Duett "Anders gleich" standen die beiden nun bereits mehrmals zusammen auf der Bühne.

