Bushido: Das plant der Rapper nach seinem Karriere-Aus

Bushido (47) macht Schluss! Mit der Musik. Vor wenigen Tagen hat der Rapper bekannt gegeben, 2026 seine Karriere nach fast 30 Jahren zu beenden: "28 Jahre Karriere und ich glaube, jetzt ist es auch mal an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen", teilte er seinen Fans auf Instagram mit. Der Grund für sein Aus? Das Musikbusiness mache ihm "keinen Spaß", wie er gegenüber RTL verrät. Außerdem will er "an einem erfolgreichen Punkt aufhören."

Nach einer letzten Tour will sich der Rapper dann aus dem Musikbusiness zurückziehen und keine Musik mehr machen, keine Interviews mehr geben und keine Auftritte mehr machen. Was der 47-Jährige in seiner Musik-Rente alles vor hat, verrät er jetzt in einem Interview.