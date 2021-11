Bushido Doku: Hier kannst du sie streamen

In der Doku-Serie können Prime-Mitglieder Anis Ferchichi alias Rapper Bushido von einer Seite erleben, die sonst nur seine Vertrauten kennen. In der Beschreibung heißt es:

"Zwei Jahre wurde der Alltag der Familie Ferchichi dokumentiert und gibt Einblicke in das Leben des Rappers und seiner Familie unter Polizeischutz. Bushido kam durch seine Verbindung zum organisierten Verbrechen in die Schlagzeilen. In der Doku-Serie UNZENSIERT – BUSHIDO’S WAHRHEIT kommen neben seiner Frau Anna-Maria und Akteuren aus der Musikindustrie auch Bushidos Kritiker zu Wort."

Das macht Lust auf mehr! In sechs Folgen zeigt Amazon exclusive Einblicke in das Leben des Rappers und seiner Familie. Über zwei Jahre lang begleitete ihn ein Filmteam - bis zum Beginn seines Gerichtsprozesses gegen den Abou-Chaker-Clan. Seiner Frau Anna-Maria Ferchichi zuliebe, soll sich der Rapper aus der Kriminellen-Szene zurückgezogen haben, heißt es in Medienberichten. Hier gibt es alle Hintergrund-Details.

