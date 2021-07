Bushido: Riesige Sorge! Schwangere Anna-Maria im Krankenhaus

Doch nun der Schock: Die Frau von Bushido befndet sich offenbar im Krankenhaus! Das geht aus einem Posting des Rappers hervor. Es scheint wohl erneut zu Komplikationen gekommen zu sein - bereits zu Beginn der Schwangerschaft litt sie an Sturzblutungen, wie sie mal in einer Insatgram-Story verriet. "Ich bleibe für immer an deiner Seite. Gute Besserung, mein Schatz. Ich weiß, mein Schatz. Wir schaffen das auch", kommentierte der Musiker zu einem Foto, auf welchem er ihre Hände hält.