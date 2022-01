In den sozialen Medien bastelt Bushido fleißig an seinem Saubermann-Familien-Image. Kein Wunder, denn es gibt tatsächlich auch familiär einiges aufzupolieren. Nicht zuletzt ein Polizeiaufgebot sorgte im Dezember 2014 vor seinem Haus in Berlin-Lichterfelde für Aufsehen. Seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi hatte Bushido damals wegen häuslicher Gewalt angezeigt. Mehrfach soll er sie geschlagen haben. Nach einer kurzen Trennung kehrte sie zu ihm zurück. Mittlerweile ist wieder Frieden in die heimischen vier Wände der Familie Ferchichi eingekehrt. Seither versucht Bushido um jeden Preis seinen Kindern ein guter Vater zu sein. Nicht zuletzt, um vieles besser zu machen, als das was er es einst in seiner eigenen Kindheit erfuhr.