Bushido & Anna-Maria: Sie bekommen eineiige Drillinge

Bushido ist überglücklich

"Eigentlich gehört dies nur in die Familie, aber da es bald vor Gericht thematisiert werden wird, möchten wir etwas mitteilen. Meine Frau ist mit eineiigen Drillingen schwanger. Bei all den Strapazen hat uns das Schicksal einfach so unglaublich beschenkt. Respekt an dich mein Schatz. Bleib gesund und stark", schreibt der Rapper zu einem rührenden Pärchen-Foto von sich und Anna-Maria, auf dem er die Hände auf ihren Bauch legt.