Bushido und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi: Spätes Babyglück! Die Familienplanung geht weiter

Ein ernsthaftes Anti-Baby-Argument scheint dieser 'Haken' aber nicht zu sein, denn Bushido lehnt sowohl eine Vasektomie als auch Kondome für sich ab. Schon länger ein Diskussionsthema zwischen ihm und Anna-Maria, die schon früher mal erklärte: "Ich hab' die Kinder zur Welt gebracht, ich hab' gestillt, ich musste Rückbildung machen. Du kannst jetzt auch mal!" Doch bisher ist sich das Paar nicht einig geworden. Da heißt es jetzt wohl acht geben – oder neun nehmen! Eine erhöhte Fruchtbarkeit liegt Anna-Maria schließlich in den Genen, auch ihre Mutter Soraya (64) bekam im Alter von 50 Jahren noch Zwillinge, hat ebenfalls acht Kinder! "Wenn ich in Dubai irgendwem erzähle, dass ich acht Kinder habe, dann kommt immer die Frage: Von wie vielen Frauen? Die Leute können sich nicht vorstellen, dass man mit nur einer Frau so viele Kinder haben kann", erzählt Bushido. Überhaupt sei der Wüstenstaat ihr "Happy Place", sagt Anna-Maria. "Als Familie möchten wir nirgendwo anders mehr leben." Egal, ob mit acht, neun oder noch mehr Kindern…