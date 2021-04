Calantha Wollny: Betrugs-Skandal um Silvias Tochter

Vor einigen Monaten bat Calantha ihre Instagram-Follower um Spenden für eine kranke Katze. Viele Follower schickten ihr Geld, doch ein Update gab es von der 20-Jährigen scheinbar nicht. Mittlerweile zweifeln einige daran, dass es das Kätzchen überhaupt gibt. Auf Calanthas Instagram-Account erheben sie schwere Vorwürfe. So schreibt ein User beispielsweise: "Kann man halt nicht beweisen, aber ich bekomme den Eindruck, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugeht." Ein anderer geht sogar noch einen Schritt weiter: "Das war alles nur gelogen, das Geld haben sie selbst genommen." Ganz schön harte Worte!

Doch was ist dran an den Anschuldigungen? "Das habe ich schon oft genug und irgendwann hat man keine Lust mehr", rechtfertigte sie sich wenig später. Doch so richtig beruhigen konnte das ihre wütenden Follower bisher nicht...

