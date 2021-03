Calantha Wollny: Freund Mason redet über die Trennung

Die Trennungsnachricht schlug damals ein wie eine Bombe! Wie es vor gut einem Jahr hieß, gingen Calantha und ihr Liebster damals getrennte Wege. Kurze Zeit später erschien Gino auf der Bildfläche und es schien, also ob Calantha ihr Herz neu verschenkt hat. Doch waren sie und Mason wirklich getrennt? Der gebürtige Russe verschafft nun Klarheit. So verrät er in der "Instagram"-Story von Calantha auf die Frage, wie lange er und die Wollny-Tochter bereits zusammen sind: "Seit 2015. Ist etwas Kompliziert mit den Medien, weil die es etwas verdrehen. Ich und Caly haben viel durchgemacht und auch wenn mal Streit war, waren wir nie wirklich getrennt." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Privatleben von Calantha und Mason geben. Doch waren Calantha und Gino nie wirklich ein Paar?