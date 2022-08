Calantha Wollny: "Jahrelang misshandelt!" Sie macht eine erschütternde Beichte

"Hey, ich bin Caly, ich bin 21 Jahre alt. Ich habe schon sehr viele schlimme Dinge in meinem Leben mitgemacht", schreibt sie auf Instagram. In der Schule wurde sie sie "ausgegrenzt", "gemobbt" und "die Daumen mit Rasierklingen aufgeschnitten." Doch damit nicht genug. "Mit 9 Jahren musste ich mit ansehen, wie meine Mutter fast vor meinen Augen stirbt und in einen Leichensack gepackt wurde." Ein böser Mann sei der Grund gewesen sein.