Calantha Wollny: Jetzt spricht sie offen über ihren neuen Job

Bei Calantha Wollny (24) kehrt keine Ruhe ein. Die Wollny-Tochter hat sich von ihrer Familie abgewandt und ist auf sich allein gestellt. Auf Instagram gibt sie ihren Follower:innen regelmäßig Updates über ihren aktuellen Zustand. Momentan wohnt sie kostenlos in einer WG und schreibt, dadurch die Chance zu haben, ihr Leben "besser auf die Reihe zu bekommen."

Wie sie damit anfangen will und in welche Richtung sie beruflich gehen will, verrät sie jetzt auf Instagram.