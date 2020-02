Calantha Wollny nach Drama mit Silvia Wollny: Umzug ins Frauenhaus?

Was ist nur bei den Wollnys los? Am Wochenende meldete sich Calantha Wollny mit der bitteren Nachricht zu Wort, dass sie und Mama Silvia Wollny einen heftigen Streit haben. Doch damit nicht genug...

Es wird nicht ruhig bei den Wollnys! Nach dem Streit von Calantha Wollny und ihrer Mutter Silvia Wollny ist nun erstmals von einem Frauenhaus die Rede...

Silvia Wollny: Enthüllt! Das sagt sie zu Calanthas Vorwürfen

Calantha Wollny und Silvia Wollny sind im Streit

Wie ihren Fans via " " berichtete, sieht es zwischen ihr und Mama Silvia momentan alles andere als rosig aus. So erklärt sie in einem Feed-Post: "(...) Traurig ist es noch gleich dazu das meine Mutter sich über kranke Menschen lustig macht oder dumme Sprüche drückt. Meine Mutter ist kein perfekter Mensch, wie sie sich jedes Mal zeigt im Fernsehen. Im Gegenteil im Fernsehen zeigt sie, dass sie eine liebevolle Mutter ist, die immer Verständnis, für ihre Kinder hat (...)." Harte Worte, die an Calanthas Fans definitiv nicht spurlos vorüber gehen...

Calanthas Fans wollen ihr helfen

Unter den Posts von Calantha wird schnell deutlich, dass ihre treuen Anhänger geschlossen hinter ihrem Idol stehen. So probieren sie auch einige Lösungsansätze zu finden, wie es für Calantha weiter gehen könnte. Ein Fan kommentiert: "Versuch doch Kontakt zu Jeremy Pascal oder den anderen aufzunehmen, vielleicht können die Dir helfen abzukapseln und das du eine eigene Unterkunft findest." Für Calantha jedoch keine Option: "Nein danke, da bleibe ich lieber alleine! Sowas brauche weder ich noch meine Tochter in unserem Leben." Ein anderer "Instagram"-User hat die Idee: "Noch eine Möglichkeit wäre der Auszug in eine Mutterkind-Einrichtung. Dort könntest du auch dem Jugendamt beweisen, wie sehr deine Mutter gelogen hat und du und die kleine wärt erstmal sicher vor den Kameras."

Ob Calantha diesen Schritt wohl wagt? Bis jetzt äußerte sie sich jedenfalls noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...

Krass! So viel hat abgenommen: