Calantha Wollny: Sie überrascht mit knallroten Haaren

Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich Calantha jetzt mit roten Haaren. "I did it! Und ich bereue es nicht", kommentiert die Wollny-Tochter den Schnappschuss. Ihre Fans können sich da nur anschließen. Unter dem Post häufen sich Komplimente wie "Sieht mega schön aus", "Das rot steht dir gut" und "Das schwarz fand ich nicht so passend, aber das rot sieht super aus."