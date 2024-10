Calvin Kleinen: Auf der Suche nach der Richtigen! So stellt er sich seine Traumfrau vor

Calvins traditionelle Sichtweise hat ihm in letzter Zeit einiges an Kritik eingebracht, was er jedoch nicht versteht. Er betont, dass er mit einem solchen Rollenbild aufgewachsen und dies tief in ihm verankert sei. Dennoch stellt er klar, dass seine Partnerin ihm in einer Beziehung gleichgestellt ist, unabhängig von ihrer Berufswahl. "Das hat gar nichts damit zu tun, was man jetzt im Job macht, ob eine Person selbstbewusst ist oder nicht, finde ich", meint Calvin. Außerdem komme es seiner Überzeugung nach nicht darauf an, ob der Job zu Hause oder außerhalb stattfindet.