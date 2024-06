Calvin Kleinen: War es das jetzt mit dem Reality-TV?

Das musste natürlich gefeiert werden! Calvin und sein KDRS-Team versammelten sich so am vergangenen Abend (12. Juni) im Wohnzimmer seiner "Seelenverwandten" Lilo von Kiesenwetter (70) und schauten sich, begleitet von einem Team der RTL-Sendung "Punkt 8", Calvins Sieg noch einmal im Fernsehen an.

Dabei gibt der 32-Jährige plötzlich preis, dass er sich in der Zukunft nicht mehr im Reality-TV sehen würde. "Es wird, ehrlich gesagt, langsam nicht mehr mein Ding", erklärt Calvin. Die Branche habe sich in letzter Zeit einfach in eine Richtung bewegt, hinter der er nicht mehr stehen würde: "Es hat sich schon alles ein bisschen geändert. Die Leute werden noch bekloppter, irgendwie. Die müssen noch bekloppter sein, um aufzufallen!"

Das Ende seiner Reality-TV-Karriere solle aber nicht bedeuten, dass Calvin jetzt völlig von der Bildschirmfläche verschwindet. Wie der Rapper erklärt, würde er auf jeden Fall mit seiner Musik weitermachen und diese auch priorisieren wollen. Erst vergangene Woche releaste er so seinen EM-Song "Finale" mit Kreisligalegende (36) und Isi Glück (33). Wann die nächste Single kommt oder ob sogar bereits sein erstes Album in Arbeit ist, verrät Calvin allerdings noch nicht.