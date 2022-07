Cameron Diaz: Gefangen im kriminellen Drogennetzwerk

Als sie als Model in Paris arbeitslos war, ergatterte sie dort einen gefährlichen Alternativ-Job – der für sie im Knast hätte enden können! Mit einem Koffer, in dem sich angeblich Kostüme für ein Foto-Shooting befanden, sollte sie nach Marokko reisen. In Wahrheit waren darin illegale Substanzen und Betäubungsmittel. Auweia!

Am Flughafen wurde Cameron auch prompt von Polizisten aufgegriffen. Nur mit Müh und Not konnte sie sich aus dem hollywoodreifen Drogen-Dilemma befreien und glaubhaft machen, dass sie nicht gewusst habe, was wirklich in dem Koffer sei. "Es war der erste und letzte Job in Paris, den ich angenommen habe", stellte sie klar…