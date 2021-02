Cameron Diaz: Trauriges Aus

Auf die Fragen, ob die Beauty bald wieder vor der Kamera stehen wird, hat sie jedenfalls eine klare Antwort. "Werde ich jemals wieder einen Film machen? Ich habe es nicht vor, aber werde ich? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung", verrät sie in der Radioshow "Quarantined with Bruce".

Der Grund dafür ist ganz einfach: "Vielleicht. Sag niemals nie, aber jetzt, da ich Mutter eines einjährigen Mädchens bin, könnte ich mir nicht vorstellen, an einem Filmset sein zu müssen, das mich 14 bis 16 Stunden am Tag von meinem Kind fernhält."

Viele Jahre haben Cameron und ihr Mann Benji versucht ein Kind zu bekommen. Im letzten Jahr hat es endlich geklappt. Nun ist die kleine Raddix ihr größtes Glück. Kein Wunder also, dass die 48-Jährige nun so viel Zeit wie möglich mit ihrer Tochter verbringen will. Und wer weiß, wenn die Kleine älter ist, sehen wir vielleicht auch Cameron wieder auf der großen Leinwand.

