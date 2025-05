Carmen Geiss am Ende:"Ich hoffe, dass der Albtraum bald zu Ende ist"

Besonders perfide: Die Täter nutzten den Namen der Familie, um eigene Geschäfte abzuwickeln – ohne ihr Wissen. Ein Team aus Anwälten kämpft inzwischen darum, die Wahrheit ans Licht zu bringen. "Im Juni steht endlich eine Verhandlung an", sagt uns die 59-Jährige. Auch wenn das Vermögen der Familie gesichert ist, das Vertrauen ist angekratzt. Und es ist nicht das erste Mal, dass die Geissens von falschen Freunden enttäuscht wurden. "Uns ist das in 43 Jahren immer wieder passiert", so Carmen. Sie wünscht sich nur, dass dieser Spuk bald ein Ende hat.