Carmen Geiss: Erschütterndes Baby-Drama

Carmen musste bei den Worten sofort an ihre eigene Geschichte denken. "Wie ihr vielleicht schon wisst, ist mir der lange Weg der Höhen und Tiefen sehr wohl bekannt. Nach neun Fehlgeburten und einer Eileiterschwangerschaft hatte ich die Hoffnung schon fast aufgegeben und dann kam auch bei mir das größte Wunder gleich zwei Mal", kommentierte sie den Beitrag. "Robert und ich sind jeden Tag aufs Neue dankbar für unsere beiden wunderbaren Töchter Davina und Shania. Ich weiß also sehr gut, was es bedeutet, wenn sich der größte Wunsch nicht erfüllt." Deshalb setzt sich die 56-Jährige dafür ein, dass Eizellspenden in Deutschland legalisiert werden. Gemeinsam mit dem Verein "FE-Netz" arbeitet sie derzeit an einer Petition, um die Politiker in Deutschland aufzurütteln.

