Carmen Geiss: Das plant sie mit der Asche ihrer toten Eltern

"Ich möchte meine Mutter und meinen Vater wieder vereinen – in zwei Edelsteinen. Diese lasse ich in der Schweiz anfertigen, bewahre sie im Tresor auf, und so sind meine Eltern immer für meine Kinder und mich greifbar", erklärt Carmen in der Reality-Show.

In der Schweiz bieten spezielle Unternehmen eine besondere Möglichkeit, die Erinnerung an Verstorbene zu bewahren: Sie verwandeln deren Asche unter extremem Druck und hoher Temperatur in Diamanten. Diese einzigartigen Edelsteine können anschließend in Schmuckstücke wie Amulette, Ringe oder Armbänder eingearbeitet werden.