Carmen Geiss: Schlank ins neue Jahr! Sie verrät ihren Geheimtipp

Auf aktuellen Bildern ist es kaum zu übersehen: Carmen Geiss hat in den letzten Monaten deutlich abgenommen – ganze acht Kilo weniger zeigt die Waage an. Trotzdem hat sie nicht an Lebensfreude verloren, im Gegenteil: "Wir leben ja wie Gott in Frankreich", so Carmen zu "Closer". "Das heißt, wir gehen häufig mittags und abends essen und dann ist da natürlich auch ein Gläschen Wein dabei", lässt die 58-Jährige zum Start ihrer neuen RTLZWEI-Staffel von "Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie" wissen.