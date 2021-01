Carmen Geiss: Schock-Unfall! Sie musste ins Krankenhaus

Die Millionäre fliegen in einen luxuriösen Urlaub nach Dubai. Dort treffen sie sich mit einer der reichsten Familien des Landes. Gemeinsam geht es zum Shoppen in die Stadt und anschließend auf den Tennisplatz. Robert nutzt die Gelegenheit, um den Milliardär von einer Zusammenarbeit mit seiner Marke Roberto Geissini zu überzeugen. Robert will endlich auch im arabischen Markt durchstarten. Doch das Geschäft wird plötzlich zur Nebensache...