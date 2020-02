Carmen Geiss: Schönheits-OP zusammen mit Tochter Davina (16)

Sie geht mehrmals die Woche zum Friseur und tritt nicht vor die Kamera, bevor sie nicht gestylt ist: Carmen Geiss (54) legt viel Wert auf ihr Äußeres. Gerade denkt die Jetset-Lady über eine Nasen-Operation nach. „Der Wunsch wächst schon länger in mir, und ich würde mir ihn einfach gerne erfüllen“, sagt sie im Interview mit "Das Neue Blatt". „Ich will so eine niedliche Stupsnase haben wie meine Tochter Shania.“

So weit, so gut. Was allerdings aufhorchen lässt, ist die Tatsache, dass auch ihre Tochter Davina, gerade mal süße 16 Jahre jung, ebenfalls schon über einen -Eingriff nachdenkt. Sie wünscht sich, genau wie Mama, eine schöne neue Nase! Und Carmen scheint das völlig okay zu finden. Auf mögliche Nebenwirkungen der Operation angesprochen, sagt sie uns: „Ich habe mit Davina darüber geredet, und ich weiß, wie wichtig ihr dieses Thema ist. Darum werde ich meine Tochter in allem unterstützen.“

Legt sich Carmen mit Tochter Davina unters Messer?

Aber ist das wirklich der richtige Weg? Es gibt Menschen, die an Carmens Mutter-Qualitäten zweifeln. Schließlich sind solche Eingriffe in diesem Alter bedenklich. Vor allem, weil das Mädchen sich noch im Wachstum befindet. Doch durch die Reality- -Show „ “ (montags, 20.15 Uhr, RTLZWEI) stehen die Kinder seit elf Jahren im Fokus der Öffentlichkeit – und sehen dazu noch an ihrer Mutter, dass ein bisschen „nachhelfen“ im Showgeschäft fast schon dazugehört.

Ist die Millionärin vielleicht ein schlechtes Vorbild? Nein, findet Carmen. „Mein Mann und ich haben unsere Kinder so erzogen, dass sie eigenständig Entscheidungen treffen können. In zu jungen Jahren haben wir natürlich noch das letzte Wort und Mitspracherecht, aber ich vertraue meinen Töchtern vollkommen, dass sie für sich die richtige Entscheidung treffen, wenn sie alt genug sind.“ Bleibt die Frage, ob Davina für eine Schönheitsoperation tatsächlich schon alt genug ist.

