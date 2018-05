Carmen Nebel: Traurige Neuigkeiten!

Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten von "ZDF"-Ikone Carmen Nebel! Obwohl die Moderatorin in der Vergangenheit mit ihren Schlager-Shows absolute Riesen-Erfolge verzeichnete, scheint die 61-Jährige nun vor einer gewaltigen Krise zu stehen...

Während Carmen Nebel einst mit ihren Schlager-Shows absolute Mega-Erfolge feierte, scheint ihre Karriere nun vor dem Aus zu stehen. Wie es heißt, soll Carmen am vergangenen Wochenende mit "Willkommen bei Carmen Nebel" lediglich die Hälfte der alten Zuschauerzahlen erreicht haben. Somit erreichte ihre Show die schlechteste Quote seit 14 Jahren. Kein Wunder, dass ihre Fans bei diesen Nachrichten in großer Sorge um ihr Idol sind. Bedeutet dies das Ende von Carmen Nebel beim "ZDF"?

Wie "Bild" berichtet, sollen vom "ZDF" bereits Maßnahmen getroffen wurden sein. Carmen soll dabei ab 2019 nur noch drei anstatt sieben Shows präsentieren. Ebenfalls soll schon nach einer jüngeren Nachfolge geguckt werden. Dafür sind Schlagersängerin Vanessa Mai und Volksmusik-Star Stefanie Hertel im Gespräch. Wann Carmen ihr Moderations-Zepter allerdings endgültig abgeben wird? Wir können gespannt sein...