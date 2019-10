Reddit this

Caro Daur: So schminkt ihr den perfekten Kussmund!

So schön wie Caro Daur! Mit einem zarten Kussmund in Rosé und funkelnden Lidern strahlt die Influencerin von morgens bis abends! Make-up-Artistin Nicole Chlopicki verrät, wie der schimmernde Look von Caro Daur easy nachgeschminkt werden kann!

Schritt 1

Damit das Make-up zur Geltung kommt, sollte der Teint schön ebenmäßig sein. Die Expertin rät: "Zuerst die Haut mit einem sanften Peeling vorbereiten." Nach einem pflegenden Serum eine leichte Foundation im gesamten Gesicht einklopfen. Für Extra-Frische etwas Rouge auf die Wangen stäuben. Ein loser Puder mattiert Kinn, Nase und Stirn.

Schritt 2

Jetzt sind die Augen dran: Für einen wachen Blick etwas Concealer vom inneren bis zum äußeren Auge auftragen. "Den Rest bis zur Nase im Dreieck verblenden", so die Expertin. Die Lashes mit einer Wimpernzange formen und kräftig mit Mascara tuschen.

Schritt 3

Nun einen Highlighter mit dem Finger auf das Lid tupfen, dann in den inneren Augenbereich ziehen. "Anschließend die Brauen kämmen - ein Gel fixiert und gibt Volumen", erklärt die Visagistin.

Schritt 4

Zum Abschluss die Lippen mit einer zarten Rosé-Nuance betonen – die perfekte Krönung für den edlen Style.

