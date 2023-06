Caro Daur: Sommerlicher Glow-Teint! So schminkst du ihren Look nach

SCHRITT 2

Jetzt sind die Augen an der Reihe: Einen perlmuttfarbenen Schimmerlidschatten auf dem beweglichen Lid verteilen. Um den Blick zu öffnen, einen hellen Kajalstift oder Eyeshadow-Pen auf die Wasserlinie geben: "Wer es dezenter mag, verwendet eine Sand-Nuance – für einen auffälligen Effekt eignet sich weißer Kajal", so die Expertin. Danach die Wimpern in mehreren Schichten tuschen. Die Brauen bringt ein farbloses Gel in Form.