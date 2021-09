Caro Robens nackt: Die Auswanderin zieht vor der Kamera blank

"Einfach mal wieder abhängen!!!! Am Ende der Saison wünscht man sich eigentlich nichts anderes mehr. Obwohl man mega glücklich ist, dass man wieder Arbeit hat und alles wieder der Normalität ähnelt. Aber, seit gestern ist Herbst (nicht nur auf dem Kalender), also die Offseason naht", schreibt Caro nun zu einem ihrer jüngsten Posts, auf dem sie vollkommen nackt in einer Stoffschaukel hängt! Das so ein Bild von ihren treuen Fans nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich! So heißt es unter dem Bild: "Der Körper ist echt der Hammer" sowie "Mega Body!". Mehr Fan-Begeisterung geht wohl kaum! Ob Caro uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Bildern dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein...