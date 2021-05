Caro Robens & Andreas Robens: Der Streit mit Daniela Büchner eskaliert erneut

"Ich hatte noch nie so viel Angst vor der Eröffnung wie in diesem Jahr", gesteht Marion "Krümel" Pfaff gegenüber "Closer". Kein Wunder, schließlich sorgte bereits ihr Party-Plakat für ungewohnt rauen Gegenwind. Dabei steht nicht mal eine große Sause an. "Es darf eh niemand singen und auftreten", sagt sie. "Die Stargäste kommen aber trotzdem." Auch die Polizei dürfte vorbeischauen, da ist die Promi-Wirtin sich ziemlich sicher. "Ich habe mir eigens eigene Security besorgt, die darauf achtet, dass auch wirklich alle Auflagen eingehalten werden." Ein mulmiges Gefühl hat sie trotzdem, denn adleräugige Ordnungskräfte sind nicht das eigentliche Problem. Viel schlimmer sei der Hass in den eigenen Reihen, stellt sie klar. Denn unter den krisengebeutelten Malle-Stars herrscht mittlerweile Hauen und Stechen. "Eigentlich sollte man zu solchen Zeiten ja zusammenhalten", so Krümel. "Aber es gibt hier Kollegen, die gönnen einem gar nichts."