Caro Robens & Andreas Robens: Öffentlicher Ausraster! Ihre Nerven liegen blank

"Die letzten Pinselstriche und noch etwas Deko und unser neues Badezimmer ist endlich fertig. Dafür hat sich diese Woche vollkommen gelohnt. Keine Nacht mehr als 5 Std geschlafen, Hände und Beine ramponiert, Muskelkater in jedem Muskel, aber das Ergebnis zählt", kommentieren Caro und Andreas einen Schnappschuss, auf dem der Bodybuilder als Heimwerker im heimischen Bad zu sehen ist. Ein aufmüpfiger Fan scheint von dem Foto allerdings nur wenig begeistert zu sein. Er stichelt: "Welche Muskeln?" Autsch! Für Andreas und Caro eindeutig zu viel. So wettern sie zurück: "Ach, wisst ihr was?! Verpisst euch doch einfach, auf euch legt hier keiner Wert." Oh je! Klingt ganz danach, als würden bei den beiden die Nerven nach all den Renovierungsarbeiten ganz schön blank liegen...